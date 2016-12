El primer Gordo de la historia acabado en 13 se queda en Madrid

Cuando las manecillas del reloj se acercaban al mediodía, salió el Gordo. El 66513, cantado por Nicol Valenzuela y Lorena Stefan que, por segundo año consecutivo, han tenido la suerte de cantar las cifras de uno de los premios más esperados del año. Y, como ocurrió en la edición de 2015 en Roquetas del Mar, un único punto concentró la venta de los décimos. Fue la administración número 32 situada en el paseo de la Esperanza de Madrid, al sur de la capital. La alegría adelantada para todo el barrio de Acacias.

Agustín Ramos, el lotero, abrumado por la emoción, solo ha podido señalar que el premio estaba muy repartido por la zona y que piensa que ha vendido las 165 series del premio. Sobre todo en una residencia de ancianos cercana, las Peñuelas. Además, se da la circunstancia de que regenta la administración desde hace cuatro meses y que la familia (junto a su mujer María José y su hijo Izan) tienen un décimo del premio. "Era un décimo de los que no se vendían y no se vendían... y al final me lo compré yo", ha afirmado.

De ser así, de haber vendido todos los décimos, el responsable de la administración habrá repartido 660 millones de euros. De ellos, 20 millones han viajado hasta Abadiño, en Vizcaya, donde una administración distribuyó 50 décimos que su propietario intercambió con el despacho madrileño. El Gordo ha caído en la capital de España en 77 ocasiones. Es la quinta vez en los últimos siete años que cae en Madrid. Y, además, con premio. Es la primera vez en la historia que el Gordo de Navidad termina en 13 y la vigésimo primera que acaba en 3.

Esperando los grandes premios

No sólo el primer premio se ha hecho esperar en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Tuvieron que pasar más de dos horas, hasta las 11.21 horas, para que los niños Nicole Chungara y Youssef Salhi cantaran el segundo, agraciado con 1.250.000 euros y que este año ha recaído en un número muy bajito, el 04536. Hasta ese momento, los pequeños habían repartido tres quintos y un cuarto premio.

La jornada había comenzado con fuerza en el Teatro Real de Madrid y, a las 9.15, apenas unos minutos después de dar comienzo el Sorteo, los niños cantaban el primer cuarto, que correspondió al número 59444. Un premio tempranero, dotado con 20.000 euros al décimo, que se ha vendido en más de 70 localidades de distintas provincias españolas.

Hasta una hora después, a las 10.15 horas, no llegaba el segundo premio de la mañana. En este caso se trataba de un quinto, el 22259. Agraciado con 60.000 euros, ha sido vendido en Guadalajara, Ávila, Sort, Santiago d e Compostela, Madrid, La Coruña, Miranda de Ebro, La Granja de San Ildefonso y Torredonjimeno (Jaén). Ya cerca de las 11.00 horas salía otro de los quintos premios, en este caso el 19152, también muy repartido.

El tercer premio, dotado con 50.000 euros al décimo, ha sido para el 78748. Llegaba apenas unos minutos después de conocerse el Gordo y lo cantaban las mismas niñas que han dado el primer premio. El número ha sido vendido exclusivamente en la localidad navarra de San Adrián.

Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, las ventas de boletos para este sorteo aumentaron un 3,45% respecto a las del año pasado y alcanzaron 2.672 millones de euros (2.789 millones de dólares), de los que el 70% se destina a premios, un total de 2.310 millones de euros.

Colas y disfraces en el Teatro Real

Asistentes disfrazados en el Teatro Real.

A las 8.00 de la mañana, por quinta edición consecutiva, el Teatro Real de Madrid abría sus puertas puntual para dejar paso a los cientos de curiosos que quieran vivir de cerca la magia de la fortuna. Los niños de la Residencia Internado de San Ildefonso afinaban sus cuerdas vocales para cantar cada uno de los 1.807 premios y sus respectivos números agraciados, que han llevado la ilusión a distintos pueblos y ciudades, que se han convertido por un día en el centro de la actualidad informativa del país.

Esta vez, el sorteo repartirá hasta 2.310 millones de euros (70 más que en 2015), repartidos en los diferentes premios: el Gordo de 4 millones por billete (diez décimos), el segundo premio de 1,25 millones, el tercer premio de 500.000 euros, dos cuartos premios de 200.000, ocho quintos de 60.000 y las pedreas, de 1.000 euros cada una. El que seguro gana será el Estado; un 30% de la cantidad total emitida, así como el 20% de los premios superiores a 2.500 euros, revertirán en la Hacienda Pública.